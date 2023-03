1980 ging die Zeit der Computerspiele so richtig los, mit Pac-Man aber kaum vergleichbar zu den komplexen Spielen von heute: Cursor entweder rauf oder runter, nach rechts oder links: So frisst das Pac-Man-Gesicht auf seinem Weg durchs Labyrinth Punkte auf, darf dabei aber nicht mit Gespenstern zusammen stoßen. Spielfreude als ein Grund für den Digitalisierungsschub in den vergangenen Jahrzehnten. Das Haus der Geschichte thematisiert in der neuen Ausstellung aber auch die anderen Seiten der Digitalisierungsprozesse: Militär-Spionage, Ausforschung von Konsumenten, den geknackten deutschen Staatstrojaner. Groß steht in der Ausstellung die Zahl 25 %: Deutsche Konsumenten sorgen aktuell für ein Viertel des weltweiten Porno-Traffics im Netz.