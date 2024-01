Umbau von Autobahnkreuz Köln Süd soll Staus verhindern

Bisher behindern sich Fahrzeuge beim Abbiegen von der A4 auf die A555 , und auch in umgekehrter Richtung gerät der Verkehr regelmäßig ins Stocken.

Umbau könnte langfristig Zeit einsparen

Der Grund für die Behinderungen ist die so genannte Kleeblatt-Struktur des Autobahnkreuzes. Beim Wechseln von einer Autobahn auf die andere sind Fahrbahnen miteinander verflochten. Autofahrer müssen sich einigen, wer wann auf welche Spur fahren kann. Das führt zu Staus.

Laut Berechnungen der Autobahn GmbH könnte ein Umbau die Zeit, die Autos und Lkw am Kreuz Köln Süd bisher im Stau stehen, um fast 90 Prozent verringern. Das ist nach Angaben der Autobahn GmbH gerade an dieser Stelle auf dem Kölner Autobahnring wichtig, weil das Kreuz Köln Süd zwischen den Logistikzentrum am Flughafen Köln/Bonn, dem Godorfer Hafen und dem Güterverkehrszentrum Eifeltor liegt.

Anwohner sollen beteiligt werden

Laut Prognosen des Bundesverkehrsministeriums wird der Güterverkehr in den kommenden Jahrzehnten stark zunehmen. Ohne einen Umbau des Kreuzes Köln Süd würden die Staus immer länger werden und die Versorgung der Unternehmen und der Menschen in der Region immer schwieriger.

Noch gibt es keine genauen Pläne, wie das Kreuz Köln Süd genau umgebaut werden soll. Aber es gibt erste Vorplanungen. Die Anwohner sollen in den kommenden Wochen umfassend über das Projekt informiert und - falls sie direkt betroffen sind - an den Planungen beteiligt werden.

Umbau des Autobahnkreuzes 2036 fertig

In etwa sieben Jahren sollen die Arbeiten am Kreuz Köln Süd beginnen. Der Umbau soll etwa fünf Jahre dauern. Die Planer müssen das Projekt mit anderen Großbaustellen auf dem Kölner Autobahn-Ring abstimmen. Denn auch die Rodenkirchener Brücke soll abgerissen und neu gebaut werden. Die Autobahn GmbH will das Dreieck Heumar umbauen und zwischen Köln und Bonn eine neue Rheinquerung errichten.

Auch im Bereich Leverkusen laufen Planungen für die Erweiterung der Autobahnen. Jede Baustelle hat großen Einfluss auf den Verkehr auf dem Kölner Ring.