Amerikanische Football-Liga eröffnet deutsches Hauptquartier in Düsseldorf

Ein Spektakel: 70.000 Besucher

Im Herbst vergangenen Jahres wurde das erste NFL -Spiel in Deutschland ausgetragen. Spieler, Zuschauer und Kommentatoren waren sich einig: Es war ein Spektakel. 70.000 Besucher waren in der Münchener Arena, um das Match zwischen den Tampa-Bay-Buccaneers und den Seattle Seahawks zu sehen. Dreißigmal so viele hatten sich um Tickets beworben.

In Deutschland gibt es schon 18 Millionen Football-Fans

NFL-Deutschland-Boss Andreas Steinforth

Daraufhin entschied die NFL vier weitere Spiele in Deutschland auszutragen - zwei in München und zwei in Frankfurt am Main. Kein Wunder, denn der deutsche Markt hat inzwischen eine unglaublich große Bedeutung für die amerikanische Liga. 18 Millionen Deutsche würden sich laut Umfragen der NFL als Fans des US -Sports bezeichnen, sagte NFL -Deutschland Boss Andreas Steinforth bei der Vorstellung des Headquarters in Düsseldorf.

Düsseldorf war bei Bewerbung um NFL -Spiel leer ausgegangen

Düsseldorf hatte sich auch um die Austragung eines NFL -Spiels beworben, war aber leer ausgegangen. Nun bekommt die Stadt das Hauptbüro der NFL in Deutschland. Man habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Stadt gespürt, dass es in Düsseldorf unheimlich viel Leidenschaft für den Football gebe, so Steinforth. Also habe man sich entschieden, eine andere Form der Partnerschaft einzugehen.

Deutsches Hauptquartier ist sehr wichtig für NFL

Das NFL-Hauptquartier von innen.

Das Headquarter ist für die NFL extrem wichtig. Damit wird die Landeshauptstadt zum administrativen Zentrum der NFL in Deutschland. 25 Mitarbeiter kümmern sich nun um die Vermarktung der Liga hierzulande. Außerdem soll Düsseldorf zur führenden Talentschmiede in Deutschland ausgebaut werden.

NFL -Karnevalswagen und Straßenbahn in Düsseldorf