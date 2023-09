Ungeschlagen zum Titel: Rhein Fire erstmals ELF-Champion

Das Team aus Düsseldorf schlug Stuttgart Surge am Sonntag im Finale in seiner ausverkauften Heimstätte in Duisburg mit 53:34. In der dritten ELF -Saison gab es damit den dritten Champion. Zuvor hatten Frankfurt Galaxy (2021) und die Vienna Vikings (2022) triumphiert.

Rhein Fire schon in der NFL Europe erfolgreich