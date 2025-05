Der unverzichtbare Funkel vor der ersten Bewährungsprobe

Funkel wirkt dagegen vielmehr so, als hätte er gerade eine Mannschaft übernommen, mit der er am Anfang einer Saisonvorbereitung steht und er sich erst einmal ganz ausgeruht einen Überblick darüber verschaffen müsste, was er von seinen neuen Spielern denn so erwarten könne.

Dabei hat er nur zwei Spiele Zeit, die drei Punkte Vorsprung auf den 3. Tabellenplatz, den Relegationsplatz, über die Ziellinie zu retten - und Aufstieg perfekt zu machen.

Pensionär weiter gefragt

Aber anders, als es viele seiner jüngeren Kollegen mit großer Verlässlichkeit gehandhabt hätten, verfällt Funkel gerade nicht in Aktionismus. Er denkt sich nicht noch schnell mehrere Taktikvarianten aus, in denen etwa diametral abkippende Sechser in irgendwelchen Halbräumen gegen den Ball arbeiten.

Genau das ist einer der wesentlichen Gründe, weshalb der eigentliche (Fußball-) Pensionär in der Branche weiterhin gefragt ist und sogar unverzichtbar scheint. Er kennt die wichtigsten Details, um erfolgreich Fußball spielen zu lassen und wendet sie an. Dass Funkel bereits sechs Aufstiege mit fünf Klubs schaffte - darunter der 1.FC Köln - rundet den Erfahrungsschatz des Fußballlehrers ab.

Gespräche statt taktische Winkelzüge