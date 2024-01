Villa Buth in Jülich: Diskussion um Denkmal

Ihre guten Tage hat sie hinter sich, die Villa Buth. Das Haus verfällt immer mehr, die Fenster sind vernagelt, Gestrüpp rankt um die hohen Mauern.

Doch es gibt viele Menschen, die Erinnerungen mit dem Haus verbinden. Friederike Goertz zum Beispiel. Als 9-jähriges Mädchen hat sie, zusammen mit rund 150 anderen Jüdinnen und Juden, eine Zeit lang in der Villa gelebt.

Vergangenheit als "Judenhaus"

Damals, 1941 und 42, wurden alle im Kreis Jülich lebenden Juden zwangsweise hierher umgesiedelt, um die Städte und Dörfer "judenfrei" deklarieren zu können.

Porträt von Friederike Goertz

Das Gebäude war meist Zwischenstation, denn viele Bewohner wurden von hier aus in Konzentrationslager deportiert. Friederike hat überlebt, weil sie befreit wurde. Und auch wenn die Zeit düster war, hat sie auch schöne Erinnerungen an ihre Zeit dort. Ans Aschenputtel spielen auf der Freitreppe, mit ihrem Onkel als Prinz. Der später in der Villa Buth verstarb.

9,5 Millionen Euro Kosten

All diese Erinnerungen an das 1893 vom Papierfabrikanten Carl Eichhorn gebaute Haus sieht der Verein Jülicher Gesellschaft gegen das Vergessen und für Toleranz e.V. verloren gehen. Der Eigentümer will sie abreißen lassen.

Laut einem Gutachten würde es 9,5 Millionen Euro kosten, die Villa wieder gebrauchsfähig zu machen. Die Frage ist also: Ist dem Eigentümer der Erhalt der Villa finanziell zuzumuten?

Komplizierter Denkmalschutz

Der Jülicher Verein meint ja, doch ganz so einfach ist es nicht. Die historische Bedeutung rund um die Nazizeit ist nämlich nicht Teil des Denkmalschutzes.

Die Villa Buth in vergangenen Zeiten

Denkmalgeschützt ist laut Stadt nur die Bedeutung für die örtliche Papierindustrie. Das 3.000 Quadratmeter große Anwesen wurde viele Jahrzehnte von der Papierfabrikantenfamilie Eichhorn bewohnt und repräsentierte den Wohlstand dieses Industriezweigs. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude dann zum Zuhause vieler Arbeiter, die in der Papierfabrik Geld verdienten.

Gespräch Anfang Februar

Wie es weitergeht mit der Villa, dafür werden möglicherweise Anfang Februar die Weichen gestellt. Vorerst wurde der Abrissantrag von der Stadt Jülich abgelehnt. Und jetzt setzt man in der Verwaltung alles auf ein Gespräch mit dem Eigentümer, wo es um andere Nutzungsideen gehen soll.

Ist es möglich, zumindest Teilbereiche zu erhalten? Einen Erinnerungsort oder eine Gedenkstätte zu errichten? All diese Ideen sollen besprochen werden.