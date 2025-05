Erster Neuzugang für DEG - Orendorz kommt aus Bad Nauheim

Der Angreifer wechselt vom EC Bad Nauheim nach Düsseldorf und erhält einen Vertrag bis 2027, wie die DEG am Mittwoch mitteilte. In den vergangenen beiden DEL2-Spielzeiten kam der 30-Jährige in 85 Spielen auf 72 Punkte (34 Tore und 38 Assists). Der gebürtige Iserlohner blickt auf bisher auf 154 DEL-Begegnungen und 183 DEL2-Spiele zurück.

Amann: "Kennt die DEL2 sehr genau"

"Kevin Orendorz ist ein kampfstarker Stürmer, der hart für den Erfolg der Mannschaft arbeitet" , sagte Düsseldorfs Geschäftsführer Rick Amann. "Er kennt die DEL2 sehr genau. Uns war wichtig, Spieler zu finden, die sich in der Liga sofort auskennen und keine Eingewöhnungszeit benötigen."

"Als die DEG angerufen hat, musste ich nicht lange überlegen" , sagte Orendorz. "Eine neue Mannschaft aufzubauen, ist ein spannendes Projekt, bei dem ich gerne mithelfen werde. Dass ich durch den Wechsel nach Düsseldorf in meine Heimat NRW zurückkehre, ist ein schöner Nebeneffekt" , so Orendorz, der in der DEL für die Krefeld Pinguine debütierte.

Barta weg - Chenomaz kommt

Am Dienstag hatte die DEG mitgeteilt, dass Alexander Barta den Klub nach neun Jahren verlässt. Der 42-Jährige war 2016 vom ERC Ingolstadt zur DEG gewechselt, nach dem Ende seiner Profilaufbahn 2023 arbeitete Barta zunächst als Co-Trainer und später als Sportmanager.

Am Sonntag hatte die DEG die Verpflichtung von Rich Chernomaz bekannt gegeben. Der frühere Meistertrainer soll die Düsseldorfer wieder in die erste Liga führen. Schon Mitte März hatte sich der Klub von Sportdirektor Niki Mondt getrennt, die auslaufenden Verträge mit Chefcoach Steven Reinprecht und Co-Trainer Saku Martikainen wurden nicht verlängert.