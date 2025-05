Ausfälle in Kitas zu Jahresanfang zugenommen

So gingen bei den Jugendämtern in NRW im Januar 2024 noch 2.881 Meldungen über personelle Unterbesetzung ein. 2025 waren es im selben Monat 3.360. Deutlicher ist der Unterschied im Februar: 2024 wurden noch 3.456 Meldungen registriert, 2025 schon 4.374.

Reduzierung von Betreuungszeiten

In den seltensten Fällen konnte das Betreuungsangebot in derartigen Fällen komplett aufrechterhalten werden. Vor allem bei den reduzierten Betreuungszeiten hat es ebenfalls in den ersten Monaten eine deutliche Zunahme gegeben.