Mehr als 2.000 Kinder pilgern zum Aachener Dom

Am Vormittag treffen die verschiedenen Gruppen nach und nach in Aachen ein. Sie kommen aus 120 katholischen Kindergärten im Bistum Aachen. Traditionell tragen sie bunte Halstücher und Pilgerstäbe. Das Motto für den Pilgertag in diesem Jahr lautet "Laudato si – schön ist diese Welt“ und stammt aus dem Sonnengesang des Franziskus von Assisi. Darin wird die Schönheit der Schöpfung gepriesen.

Abschluss der Kindergartenzeit

Der Pilgertag soll das Gemeinschaftsgefühl der Vorschulkinder stärken und ihnen als schöner Abschluss der Kindergartenzeit in Erinnerung bleiben.

Im Aachener Dom erwartet die Kinder ein besonderes Erlebnis. Die Bänke im Kirchenraum sind weggeräumt. Die Kinder können sich auf den Boden legen, über ihnen in 31 Metern Höhe die große Kuppel mit Mosaik. Die können sie in aller Ruhe betrachten und vieles mehr: Chorhalle und Königsthron, Orgelklänge und Weihrauch - für viele Kinder sind das ganz neue Erlebnisse.

Erzählzelte, Theater und Trommeln

Rund um den Dom erwarten die Kinder noch etliche weitere Stationen. Dazu gehören Erzählzelte, wo die Kinder Geschichten hören können. In der Rotunde am Elisenbrunnen wird getrommelt: mal sind die Rhythmen laut, mal leise. Es gibt Figuren- und Handpuppentheater, offenes Singen mit dem Domkantor und zum Abschluss am Nachmittag in mehreren Kirchen Wort-Gottes-Feiern.

Es ist das 12. Mal, dass das Bistum Aachen zum Pilgertag einlädt. Fast 18.000 Kinder haben bislang daran teilgenommen.

Reporterin vor Ort

