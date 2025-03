In seinem Düsseldorfer Büro schaut BUND Geschäftsführer Dirk Jansen auf die aktuellen Zahlen einer Online Petition, die der Umweltverband im vergangenen Jahr gestartet hat: " Stoppt den Flächenfrass im Rheinischen Revier " heißt die Kampagne. Sie ist adressiert an die Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Der US Konzern will im Rheinischen Revier zwei große Rechenzentren bauen - in Bedburg an der Autobahn 61 und bei Bergheim Paffendorf. Laut Dirk Jansen keine gute Idee.

"Ein einziges solcher Rechenzentren verbraucht eine Fläche von insgesamt 27 Fußballplätzen von der Dimension her. Boden wird zerstört. Wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche wird zerstört." Dirk Jansen, BUND

Hyperscaler sollen auf Industriebrachen

Kraftwerk Neurath als Standort-Alternative

Die sogenannten Hyperscaler, also die Rechenzentren, werden quasi Bahnhöfe für Daten. Die kommen hier dann über große Datenleitungen an. Sie können dann von Unternehmen der digitalen Wirtschaft gespeichert werden. Die Daten können aber auch quasi umsteigen und europaweit weiter reisen. Der BUND will, dass dafür Flächen genutzt werden, die im Rheinischen Revier bereits industriell genutzt werden und seit dem Kohleausstieg zur Verfügung stehen. Jansen nennt als Beispiele die RWE Braunkohlekraftwerke. Frimmersdorf und Teile von Neurath sind bereits abgeschaltet. Und auch in Bergheim Niederaussem gäbe es noch Kraftwerksflächen.

Bergheim lehnt BUND Vorschlag ab

Für Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler keine Option, die Ankündigung von Microsoft, im Rheinischen Revier viel Geld investieren zu wollen, wird in Bergheim als einmalige Chance gesehen. Man habe lange Zeit versucht, diese Fläche zu entwicklen. Es seien verschiedene Ideen da gewesen, aber man habe es nicht geschafft, sie umzusetzen, so Bürgermeister Volker Mießeler.