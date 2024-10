Am 22. Oktober wurden sieben weitere Klagen von der Kanzlei in Houston publik gemacht, die im Namen von vier Männern und drei Frauen anonym eingereicht worden seien. Combs und anderen nicht namentlich genannten Menschen werden darin unter anderem sexueller Missbrauch und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen den Jahren 2000 und 2022 hauptsächlich in New York, Los Angeles und Las Vegas ereignet haben. Zwei der mutmaßlichen Opfer sollen zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sein - 17 und 13 Jahre alt.

Bei einer strafrechtlichen Verurteilung wegen verschwörerischer Erpressung droht dem Rapper laut der Staatsanwaltschaft New York eine lebenslängliche Haftstrafe. Mindestens 15 Jahre gäbe es bei einer Verurteilung wegen Sexhandels durch Gewalt, Betrug oder Nötigung. Menschenhandel zum Zweck der Prostitution wird mit höchstens zehn Jahren Haft geahndet.

Hinzu könnten weitere Verurteilungen in den Zivilrechtsprozessen kommen, die von Vergleichszahlungen bis hin zu langen Haftstrafen reichen können.

Das Anwaltsteam des Rappers bemüht sich unterdessen um seine Freilassung aus der Untersuchungshaft und hat Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts eingelegt, Combs nicht unter Auflagen bis zum Prozessbeginn auf freien Fuß zu setzen.

Marc Agnifilo, P. Diddys Anwalt

Zudem verlangten Combs' Anwälte nun in einem Schreiben an den Richter, dass dieser möglichen Zeugen und deren Anwälten außergerichtliche Aussagen untersagen solle, damit Combs ein faires Verfahren bekommen könne.

Auch sechs von Combs Kindern stellten sich in einer gemeinsamen Mitteilung hinter ihren Vater. " Der vergangene Monat hat unsere Familie verwüstet ", schrieben sie auf Instagram. " Wir stehen zusammen und unterstützen dich bei jedem Schritt. "

Viele der Vorwürfe gegen P. Diddy sollen im Rahmen der sogenannten "Freak Offs" begangen worden sein. Laut Anklageschrift der New Yorker Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um " aufwendig inszenierte sexuelle Performances ", die der Rapper arrangierte und bei denen er " masturbierte und die er häufig elektronisch aufzeichnete ". Die "Freak Offs" sollen regelmäßig stattgefunden haben, " dauerten manchmal mehrere Tage und betrafen oft mehrere Sexarbeiterinnen ".

Weiter heißt es, dass P. Diddy seinen Opfern auf diesen Partys eine Reihe von Drogen und Substanzen verabreichte, um " sie gehorsam und gefügig " zu machen. Um die Opfer zu den "Freak Offs" zu bewegen sollen sie " körperlich, emotional und verbal misshandelt " worden sein. Dazu soll P. Diddy seine Machtposition ausgenutzt, Karrieremöglichkeiten und finanzielle Unterstützung versprochen, aber auch mit körperlicher Gewalt gedroht haben. Zudem habe er seine Opfer überwachen lassen.

Damian Williams von der Staatsanwaltschaft New York

Auch soll der Rapper laut Staatsanwaltschaft Videos einbehalten haben, die " die Opfer bei sexuellen Handlungen mit bezahlten Sexarbeiterinnen " zeigten. Darüber hinaus soll P. Diddy seine Opfer " geschlagen, getreten, mit Gegenständen beworfen und sie manchmal an den Haaren geschleift haben, wobei die Angriffe oft zu Verletzungen führten, deren Heilung Tage oder Wochen dauerte ".

Nach den "Freak Offs" sollen den Opfern " Infusionen zur Erholung von der körperlichen Anstrengung und dem Drogenkonsum " verabreicht worden sein. In der Anklageschrift heißt es außerdem, dass hochrangige Vorgesetzte, Sicherheitspersonal, persönliche Assistenten und weitere Mitarbeiter von P. Diddy bei der Organisation der Events geholfen hätten. Dies betraf den weltweiten Transport der kommerziellen Sexarbeiterinnen, die Buchung von Hotelzimmern, die Bestellung von Bedarfsartikeln und die Aufräumarbeiten nach den "Freak Offs".

Durchsuchung von P. Diddys Anwesen in Miami

Bei der Durchsuchung von P. Diddys Anwesen in Miami und Los Angeles im März wurden eine Reihe von Betäubungsmitteln sowie mehr als 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel als Beweismittel sichergestellt.

Ob außer P. Diddy noch andere Prominente bei den "Freak Offs" teilnahmen, ist derzeit noch unklar. Fest steht aber, dass US -Mega-Stars - wie Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Jay-Z und unzählige weitere - mehr als eine Dekade lang zu den berühmt-berüchtigten "White Partys" des Rappers strömten. Zwischen 1998 und 2009 feierte P. Diddy jedes Jahr im Stile des ikonischen Millionärs Jay Gatsby rauschende Feste auf seinem Anwesen in den Hamptons.

Leonardo DiCaprio auf einer "White Party" von P. Diddy

Mehrere Millionen US -Dollar sollen die Partys gekostet haben, bei denen neben der Prominenz der Musik- und Filmbranche auch Fotografen anwesend waren. Die "White Partys" waren vor allem eines: dekadent. Die in Weiß gekleideten Gäste aßen Hummer und Kaviar, serviert auf Köpern halb nackter Models, Champagner wurde von leicht bekleideten Frauen in rauen Mengen ausgeschenkt oder herumgespritzt und aus den Boxen dröhnten Hip-Hop-Beats von einem Top- DJ .

"Das deutet natürlich darauf hin, dass es einen Zeitgeist gab, der das alles weniger schlimm eingeordnet hat." Julian Brimmers, Kultur- und Musikjournalist

Viele Details der Partys kannte man zwar nicht, aber " man wusste, wer da ist und man wusste ungefähr, was da vonstattengeht ", so Brimmers, der sich als freier Journalist intensiv mit popkulturellen Themen beschäftigt und 2019 einen Dokumentarfilm über eine Hip-Hop-Gruppe aus Bochum drehte.

Doch ob sich die "White Partys" zu späterer Stunde in Drogenexzesse und Sexorgien verwandelten, ist fraglich. " Ich habe nie etwas Ungewöhnliches gesehen, nur, dass die Darsteller die ganze Zeit sehr sexuell und sehr sexy waren ", berichtet beispielsweise die Promifotografin Selma Fonseca im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox News.

P. Diddys Partys waren berühmt-berüchtigt

Ganz harmlos scheint es bei diesen Festen aber trotzdem nicht zugegangen zu sein. So verkündete P. Diddy bei einer der Partys, dass die Kinder noch eine Stunde Zeit hätten. " Danach verwandelt sich diese Sache in etwas, zu dem ihr alle kommen wollt, wenn ihr älter werdet ". Solche Aussagen werfen im Lichte der aktuellen Anklagen gegen den Rapper zumindest Fragen auf.

Viele Fragen im Fall P. Diddy können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden. Zum Beispiel, ob auch Teile der Prominenz, die bei den "White Partys" dabei waren, an den "Freak Offs" teilnahmen. So berichtete der R&B -Sänger Usher in einem Interview von 2016, dass es viele Partys gegeben hätte, als er als 13-Jähriger für ein Jahr in P. Diddys New Yorker Wohnung gelebt hatte.

"Es waren immer Mädchen da. Man öffnete eine Tür und sah jemanden, der es trieb, oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie feierten. Man wusste nie, was passieren würde." Usher, R&B-Sänger

Auch berühmte Rapperinnen wie Lil' Kim oder Mary J. Blige sollen häufiger dort gewesen sein. " Sie wussten von diesem Scheiß ", so Usher.

Auch andere US -Rapper wie 50 Cent und Eminem spielen schon länger auf die Machenschaften von P. Diddy an. So buchstabiert Eminem in dem Song "Fuel" von seinem neuen Album "The Death of Slim Shady", das im Juli 2024 erschien, das Wort Rapper nur mit einem P: "R-A-P-E-R" (auf Deutsch: Vergewaltiger).

US-Rapper Eminem

Daraufhin fragt er, ob er das "P" absichtlich weggelassen habe, wenn er eigentlich "Rapper" sagen wollte. An das P schließt er die Frage "did he?" an, sodass im Rap-Flow der letzte Teile der "Line" wie die Nennung von "P. Diddy" klingt. Auf der Social Media Plattform TikTok finden sich mittlerweile zahlreiche Videos mit mehreren Millionen Aufrufen, die auf Eminems Song reagieren.

Doch es sind nicht nur solche TikToks, die aktuell millionenfach verbreitet werden. Rund um die Missbrauchsvorwürfe gegen P. Diddy werden zahlreiche Fehlinformationen und abstruse Verschwörungstheorien im Netz verbreitet. So kursieren gleich mehrere Bilder und Videos auf Social Media, welche die demokratische US -Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris Seite an Seite mit Combs zeigen sollen. Keine der Aufnahmen ist jedoch echt.