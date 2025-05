Leverkusens Unentschieden macht Bayern zum Meister • In der Fußball-Bundesliga durfte der FC Bayern am Sonntag den Meistertitel bejubeln. Möglich wurde dies, weil Bayer Leverkusen gegen Freiburg 2:2-Unentschieden spielte und es bei einem Acht-Punkte-Rückstand auf München bleibt.

Trauer um 19-Jährige in Remscheid • In Remscheid-Lennep haben gestern Abend rund 150 Menschen um ein junges Unfallopfer getrauert. Die 19-Jährige ist gestorben, nachdem sie von einem mutmaßlichen Raser mit seinem Auto in der Nacht zum 1. Mai schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Lady Gaga beim Gratis-Konzert an der Copacabana

Bombenanschlag auf Lady-Gaga-Konzert verhindert • Die Polizei in Brasilien hat nach eigenen Angaben einen Bombenanschlag auf das kostenlose Mega-Konzert von Lady Gaga in Rio de Janeiro vereitelt. Offenbar sollten mehrere Teenager rekrutiert werden, um mit Molotowcocktails und Sprengsätzen Anschläge zu verüben. Zwei Personen seien festgenommen worden. Das Konzert am Samstag hatte rund zwei Millionen Fans der Sängerin an die Copacabana gelockt. Für Lady Gaga war es das bislang größte Konzert ihrer Karriere.

Trump will Gefängnis Alcatraz wieder eröffnen • US-Präsident Trump will das berüchtigte Gefängnis Alcatraz wieder in Betrieb nehmen und dort Schwerverbrecher unterbringen. Trump kündigte an, das vor mehr als 60 Jahren stillgelegte Gefängnis modernisieren und vergrößern zu lassen. Alcatraz ist eine Felseninsel vor der Küste Kaliforniens. Das Gefängnis war 1963 wegen hoher Betriebskosten geschlossen worden.

Hebammentag in Münster • In Münster beginnt heute der Internationale Hebammentag. Ein Thema: der neue Hebammenhilfevertrag, den Krankenkassen und Hebammenverbände nach jahrelangen Verhandlungen Anfang April beschlossen haben. Der Deutsche Hebammenverband sieht den kritisch – weil die Leistung von Hebammen immer noch nicht angemessen vergütet werde. Viele Hebammen sehen sich in ihrer Existenz bedroht, einige könnten gezwungen sein, ihren Beruf aufzugeben. Damit könnte es an einigen Stellen Engpässe bei der Versorgung von Schwangeren geben.