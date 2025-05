Rund drei Minuten später schlugen dann die Gastgeber zu: Stuttgarts Mohamed Sankoh eroberte den Ball von Florian Heister, zog dann bis zum Strafraum, umkurvte Aachen-Torwart Jan Olschowsky und ließ seinen Teamkollegen Thomas Kastanaras ins leere Tor einschießen.

Die Aachener wirkten in der ersten Halbzeit nicht so kampfstark wie sonst, hatten ihre Schwierigkeiten mit dem Pressing der Schwaben. Die Stuttgarter dagegen konnten in der 27. Minute ihre Führung noch erhöhen: Nach einer langen Freistoßflanke in den Aachener Strafraum kam der Ball über zwei weitere Stationen zu Nikolas Nartey - und der Däne traf mit einem wuchtigen Dropkick ins Netz.

Bentley Bahn scheitert mit Foulelfmeter

Wenig später bot sich den Aachenern vor 2.300 Zuschauern die große Chance zum Anschlusstreffer: Doch Bentley Bahn scheiterte mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an VfB-II-Torwart Seimen (36.). Aachens El-Faouzi war im Strafraum nach einem robusten Einsteigen von Laurin Ulrich zu Boden gegangen - die Stuttgarter hatten mit dem Elfmeterpfiff des Schiedsrichters Felix Grund gehadert.

Heiner Backhaus

Alemannia-Trainer Heiner Backhaus war unzufrieden mit dem schwachen Auftritt seines Teams in der ersten Halbzeit. Backhaus' Pausenansprache fruchtete jedoch offenbar, denn die Gäste starteten mit neuem Elan in den zweiten Durchgang.

Hanraths trifft per Strafstoß für Aachen

In der 49. Minute gab es den zweiten Foulelfmeter für die Gäste, Alemannia-Kapitän Mika Hanraths übernahm nun die Verantwortung: Auch diesmal war Torwart Seimen dran, doch der hart nach links unten geschossene Strafstoß von Hanraths schlug im Stuttgarter Tor ein (50.). Auch dieser Elfmeterpfiff war umstritten: Das Foul des Stuttgarters Jannik Hofmann an Sasa Strujic hatte wohl schon vor dem Strafraum begonnen.

Aachen erhöhte danach den Druck mit zunehmender Spieldauer weiter, blieb aber im Abschluss glücklos. So scheiterte erst Gianluca Gaudino mit einem Volleyschuss an Torwart Seimen (80.), dann Daouda Beleme in der 82. Minute am linken Pfosten.

In der Nachspielzeit mussten die Aachener zu zehnt agieren: Strujic sah nach einer harten Grätsche in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl konnten die Gäste den VfB II nicht mehr gefährden. Stattdessen hatte Ulrich die Chance zum dritten Stuttgarter Treffer, scheiterte aber am Alemannia-Torwart Olschowsky. Am Ende blieb es bei der knappen Niederlage für die Aachener.

Alemannia schaut am Sonntag nach Cottbus

Die Stuttgarter U21 hat durch den Sieg vorerst die Abstiegsplätze verlassen. Genau wie der VfB II werden auch die Aachener die Partie von Waldhof Mannheim am Sonntag ab 13.30 Uhr mit großem Interesse verfolgen: Wenn die Mannheimer in Cottbus verlieren, kann die Alemannia doch noch an diesem Wochenende den Klassenerhalt feiern.

Aachen empfängt nun Saarbrücken

Am vorletzten Spieltag steht für die Alemannia das letzte Heimspiel der Saison an: Am Samstag, den 10. Mai, ist ab 14.00 Uhr der 1. FC Saarbrücken zu Gast auf dem Aachener Tivoli. Zuletzt hatte die Alemannia zu Hause den VfL Osnabrück geschlagen.

