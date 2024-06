Insgesamt werden laut Faeser 350 ausländische Polizeikräfte in Deutschland im Einsatz sein. Eine besonders enge Kooperation gibt es mit Frankreich. Deutsch-französische Teams sollen dabei zunächst bei der EM in Deutschland zusammenarbeiten und dann auch bei den Olympischen Spielen in Paris.

Einsatz lange vorbereitet

Seit 2019 wird der Einsatz vorbereitet. Während der EM werden laut Reul alle Einsatzkräfte benötigt. "Wir haben urlaubsfrei angeordnet", so Reul und sagte: "Das wird kein Spaziergang." Auch weil zu der EM noch andere Einsatzschwerpunkte kämen, wie der AfD-Parteitag am letzten Juni-Wochenende in Essen. Dabei erwartet Reus auch entsprechende Gegendemonstrationen.

"Wir als nordrhein-westfälische Polizei haben da eine besondere Verantwortung, weil wir viele Spielstätten haben", so Reul. Außerdem habe die Polizei in NRW viel Erfahrung mit stark besuchten Risikospielen im Fußball. Die genauen Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise beim Public Viewing, liegen aber bei den Kommunen.