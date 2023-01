Darum wird die Nachfolgesuche für Hausärzte schwieriger - und das wird getan

Wie ist die Lage in NRW?

In NRW gibt es laut Gesundheitsministerium 11.200 niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte, von denen mehr als ein Drittel über 60 Jahre alt ist. Deshalb sei schon bald von einem erheblichen Nachbesetzungsbedarf auszugehen, " wenn das heutige Versorgungsniveau nur annähernd gehalten werden soll ", sagte ein Sprecher. Gerade im ländlichen Raum sei die hausärztliche Versorgung teilweise bereits durch Versorgungsengpässe gekennzeichnet. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, befürchtet in nächster Zeit eine regelrechte Rentenwelle.

Auch der Hausärzteverband Westfalen-Lippe äußerte sich besorgt zur Nachwuchslage im Land. Die aktuelle Zahl an Medizin-Studienplätzen in NRW werde nicht ausreichen, um die immer näherkommende Ruhestandswelle abzufangen. Schon jetzt gebe es zahlreiche Aktionen und Initiativen von Kreisen und Kommunen. So unterstütze der Verband die Hausarztpraxen mit persönlichen Beratungen, einer Praxisbörse oder auch Fortbildungen.

Was macht den Beruf als Hausarzt attraktiv - und was nicht?

Als zentralen Grund für die angespannte Nachwuchslage nennt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein ein großes Angebot an alternativen Jobs für Medizinerinnen und Mediziner. Viele gingen in die Wirtschaft, Forschung oder in Kliniken. Eine Tätigkeit in Städten sei außerdem mit Blick auf die eigene Familie und das Umfeld attraktiver als auf dem Land.

Jan Möhlenkamp