Antisemitismus in Deutschland - So geht es jüdischen Menschen gerade

Vizekanzler kündigt scharfe Konsequenzen für "Israelhasser" an

Robert Habeck

Mit Blick auf "Israelhasser", namentlich Unterstützer der radikalislamischen Hamas in Deutschland, kündigt Habeck scharfe Konsequenzen an. " Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort. " Das Verbrennen von israelischen Fahnen bei Demonstrationen sowie " das Preisen des Terrors der Hamas " seien Straftaten, unterstreicht Habeck. " Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden ."

Kleine Gesten der Anteilnahme und des aufeinander Aufpassens

Bettina Levy