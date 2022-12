Auch in NRW präsent - wer sind die Reichsbürger?

Was sind Reichsbürger und Selbstverwalter?

In den vergangenen Jahren ist die Zahl an Reichsbürgern gestiegen, das hat auch die Beratungsstelle "Sekten-Info NRW" aus Essen beobachtet. Christoph Grotepass berät dort unter anderem im Bereich Verschwörungstheorien. "Viele Reichsbürger und Selbstverwalter werden angetrieben von einem Frust über das nicht gesehen werden" , sagt der Berater im Gespräch mit dem WDR. Gründe für den Frust könnten aber auch ihre schlechte Rente, Schulden oder eine Krankheitsgeschichte sein, ergänzt er: "Manche haben vielleicht auch einfach eine querulatorische Grundpersönlichkeit."

Über soziale Medien oder durch Demos geraten sie an Gleichgesinnte, so Grotepass. Eine große Gemeinschaft gebe es aber nicht. "Die Szene ist zersplittert, viele wollen ihre eigenen Könige oder Fürsten sein. Dann endet das Reich am eigenen Gartenzaun."

Christoph Grotepass

Ihm seien in NRW eine Handvoll von Reichsbürger-Gruppierungen bekannt, einige davon seien allerdings sehr klein. Im Verfassungsschutzbericht 2021 werden aus NRW unter anderem die "Corona Rebellen Düsseldorf" genannt. Die waren im August 2020 auch an der Erstürmung der Reichstagstreppe in Berlin beteiligt.

Viele Reichsbürger sind gewaltbereit - mehr als 1.000 Straftaten in 2021