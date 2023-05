Kohleausstieg unrealistisch? Ärger um Strukturwandel im Rheinischen Revier

Zur Unterzeichnung kommen unter anderem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). Zudem soll Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck per Video zugeschaltet werden.

IHK Köln macht nicht mit

Kölner IHK-Präsidentin Nicole Grünewald

Doch im Vorfeld der Veranstaltung gab es Ärger. So kündigte die Industrie- und Handelskammer Köln an, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Sie zweifelt an dem gesamten Vorhaben. Bisher habe " uns niemand plausibel erklären können, wie der Strukturwandel inklusive der Schaffung von den für die Region relevanten Arbeitsplätzen und die Energiesicherheit durch den Zubau von genug Erneuerbaren innerhalb von nur noch sechseinhalb Jahren gelingen soll ", sagte IHK -Präsidentin Präsidentin Nicole Grünewald dem "Kölner Stadt-Anzeiger".