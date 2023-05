Kreis Düren: Erstes Europa-Solarspeicher-Projekt von RWE läuft

Auch sonst ist RWE bei der Stromerzeugung im Wandel. So hat das Unternehmen jetzt die Genehmigung für eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage in Bedburg erhalten. Der Bau soll im Sommer starten. Dort will RWE künftig testen, wie Ökostromproduktion und Landwirtschaft auf dem selben Acker funktionieren.

Photovoltaik und Agrarnutzung Hand in Hand?

Unterstützt wird das Unternehmen dabei vom Forschungszentrum Jülich. Denn die kombinierte Nutzung von Flächen für Photovoltaik und Landwirtschaft könnte eine weitere Zukunftsoption für das Rheinische Revier sein.

Insgesamt will RWE global und regional in den kommenden Jahren 15 Milliarden Euro in die Energiewende investieren. Vier Milliarden davon fließen nach NRW .