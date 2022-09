Regen in NRW: Niederschlagsmengen können Dürre nicht ausgleichen

War das ein heißer und vor allem trockener Sommer. Niederschläge? Gab es so gut wie nicht. Das änderte sich vergangenen Donnerstag, als es nach Angaben der WDR -Wetterredaktion verbreitet flächendeckend in NRW regnete. Am Freitag und Samstag gab es Schauerwetter. Am Sonntag bleibt es wieder weitgehend trocken und die neue Woche startet in NRW erst einmal warm und sonnig, dann aber wird es kühl und: regnerisch! Richtig schütten soll es am Mittwoch - zumindest in Teilen des Landes, wenn die Meteorologen recht behalten.

In den ersten September-Tagen kam schon einiges an Regenmengen zusammen. " Naturgemäß ist dabei die Niederschlagsausbeute entsprechend unterschiedlich verteilt ", sagt Meteorologe Jürgen Vogt von der WDR-Wetterredaktion.