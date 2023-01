Raus in den Schnee: Wo in NRW aktuell Rodeln und Skifahren möglich ist

Wintersport zum Teil auch in der Eifel möglich

Auch in der Eifel ist an diesem Wochenende zum Teil Wintersport möglich. Im Skigebiet Weißer Stein bei Hellenthal ist der Rodellift an diesem Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Loipen in Udenbreth, Losheimergraber und Hollerath sollten am Samstag gespurt werden.

Im Skigebiet Wolfsschlucht bei Prüm ist Rodeln an diesem Wochenende möglich - am Samstag gibt es ein Nachtrodeln von 17 bis 21 Uhr. Im Wintersportgebiet Schwarzer Mann bei Prüm ist Rodeln auf der kleinen Kinderrodelbahn möglich.

Im Skigebiet an der Hohen Acht in Kaltenborn-Jammelshofen ist der Skilift seit Samstagmorgen um 9 Uhr geöffnet - die Rodelbedingungen sind dort derzeit gut. Ebenfalls einen geöffneten Skilift gibt es in der Wintersportanlage Arft bei Mayen.