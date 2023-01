Wetteraussichten: Schnee und Glätte bleiben NRW erhalten

Tief bringt Schneenachschub

Ein neues kleines Tief ruckelt dann morgen an NRW vorbei und bringt Nachschub in Sachen Schnee. Erst einmal reißt der Himmel am Vormittag noch auf, bei frischer Luft. Im Nordosten von NRW dabei noch recht freundlich mit Sonne.

Ab Mittag soll neuer Schnee kommen, möglicherweise wieder mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Dann zieht der Schneefall von den Niederlanden auch ins Rheinland und ins Ruhrgebiet. Achtung: Im Bergischen Land, im Wittgensteiner Land und im Siegerland kann es durchaus kräftig schneien. Die Temperaturen liegen tagsüber bei null bis 2 Grad.

Der Samstag bleibt recht ruhig und am Sonntag ist schon wieder neuer Schnee nach NRW unterwegs.