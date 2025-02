Der Demonstrationszug läuft von dort durch die Innenstadt und endet in einer Kundgebung am Schadowplatz. Laut Polizei sind 10.000 Menschen angemeldet. Die Initiatoren reagieren damit auf die Wahlkampfveranstaltung der AfD am Schadowplatz am frühen Nachmittag, zu der etwa 250 Teilnehmer erwartet werden.

Tausende Menschen demonstrieren für Vielfalt

Auch in Münster ist eine queere Demonstration geplant. Hier werden rund 1.000 Teilnehmende erwartet. In Aachen sind etwa 300 Menschen für eine Demo angemeldet, in Lüdenscheid 200. Weitere Aktionen soll es in Dortmund, Euskirchen, Leverkusen und Viersen geben.

Mit der bundesweiten Kampagne des Vereins Christopher Street Day ( CSD ) sollen laut Organisatoren Wählerinnen und Wähler dafür gewonnen werden, bei der Bundestagswahl am 23. Februar " demokratische Parteien zu wählen, die für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung eintreten ".

Die deutschlandweit größte Demonstration wird es in Berlin geben. Der Protestzug "Berlin Winter Pride" startet am Bundestag und zieht über den Potsdamer Platz bis zum Nollendorfplatz in Schöneberg. Erwartet werden rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Unsere Qullen:



Nachrichtenagenturen dpa und AFP

Pressemitteilung CSD Deutschland

Informationen der Veranstalter

WDR Reporter

Über dieses Thema berichten wir am 15.02.25 auch im WDR Fernsehen: WDR aktuell, 12.45 Uhr.