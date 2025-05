Die so genannte MEMO-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft ( EVZ ) und der Universität Bielefeld nimmt das kritische Geschichtsbewusstsein in Deutschland unter die Lupe. Hierfür wurden die Antworten von 3.000 Befragten mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland - mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft - ausgewertet.

Wir wollen besser verstehen, wie die Interessierten, aber bisher Unengagierten motiviert werden können, aktiv zu werden. Denn aktiver Einsatz für Erinnerung ist aktiver Einsatz für Demokratie. Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende

der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft

Überraschend gespalten ist ein Ergebnis der Studie: Die Antwort darauf, wie wichtig das bewusste Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus ist. Während beinahe eine Hälfte der Befragten einen Schlussstrich fordert, wünscht sich die andere Hälfte eine lebendige Erinnerungskultur. Allerdings gaben nur acht Prozent an, sich in dem Bereich tatsächlich zu engagieren.