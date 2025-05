Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Schmitt und Victor Fritzen.

Diskussion über Grenzkontrollen • Die Ankündigung der neuen Bundesregierung, stärker an den deutschen Grenzen zu kontrollieren, hat in Nordrhein-Westfalen bislang offenbar keine Auswirkungen. Der WDR hat eine stichprobenartige Überprüfung an der deutsch-belgischen Grenze gemacht. Dort wird bislang weiter in dem Maße kontrolliert, wie schon seit Monaten. Auch mehr Staus gibt es nicht.

Bereits im vergangenen September hatte die ehemalige Bundesinnenministerin Faeser mehr Grenzkontrollen angeordnet. Seitdem haben Bundespolizisten an der Grenze zwischen NRW und Belgien 2.100 unerlaubte Einreisen verhindert, mehr als 800 Menschen wurden an der Grenze zurückgewiesen. Die Zahlen an der Grenze zu den Niederlanden sind etwa halb so hoch.

Nach den Plänen der neuen Bundesregierung sollen zumindest vorübergehend mehr Bundespolizisten an alle Grenzen geschickt werden. Innenminister Dobrindt will damit die Zahlen von illegaler Migration senken. Kritik am Vorhaben kommt von der Gewerkschaft der Polizei: Eine Erhöhung der Zahl von Polizisten an der Grenze sei wegen Personalmangels nicht dauerhaft durchzuhalten.