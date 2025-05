80 Jahre Kriegsende: Wie steht es um die Erinnerungskultur an Schulen?

Gedenkstättenbesuche in Verantwortung der Schulen

Für die Schülerinnen und Schüler der Janusz-Korczak-Gesamtschule Neuss ist ein Gedenkstättenbesuch möglich, zumindest in Krefeld oder Düsseldorf, erklärt Schulleiter Achim Fischer. Er wünscht sich aber für solche Fahrten ein Budget für die Schule. Ein paar seiner Schüler konnten im Januar zusammen mit Schulministerin Feller nach Auschwitz, ins ehemalige Konzentrationslager reisen. "Auschwitz hat uns verändert" , sagte die Gruppe hinterher.

Ministerin Feller (CDU) und Schüler besuchen Auschwitz

Die Emotionen, die man dort fühle, das könne man nicht aus Büchern lernen, findet die 17-jährige Naz Bitmez. Und Ole Seidel, 16, müsse jetzt noch daran denken, wie bedrückt er sich gefühlt hatte. Seit dieser Erfahrung finden die beiden Schüler, dass ein NS-Gedenkstättenbesuch für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht sein sollte.

Besuch von NS -Gedenkstätten in Bayern und im Saarland Pflicht

In Hamburg überlegt die Regierung derzeit, ob solche Besuche Pflicht werden sollen. In Bayern steht der verpflichtende Besuch einer KZ -Gedenkstätte oder eines Erinnerungsortes für die Jahrgangsstufe 9 an Gymnasien und Realschule sogar fest im Lehrplan. Und auch im Saarland hat der Landtag im letzten Dezember beschlossen, dass alle Schülerinnen und Schüler mindestens einmal eine Gedenkstätte oder ein Konzentrationslager im Laufe ihrer Schulzeit besuchen sollen.

Die schulpolitische Sprecherin der FDP -Landtagsfraktion, Franziska Müller-Rech fordert dies nun auch für NRW . "Der Ministerpräsident darf nicht nur Versprechen abgeben, er muss sie auch einlösen. Für die Schulen bedeutet das: Gedenkstättenfahrten ohne bürokratische Hürden und mit ausreichender Finanzierung. Die Zeit drängt!"

Künftigen Geschichtslehrkräfte wird Besuch von NS -Gedenkstätten in NRW ermöglicht

Frank Schweppenstette unterrichtet nicht nur am Gymnasium in Köln, sondern bildet auch zukünftige Lehrkräfte für das Fach Geschichte aus. Mit 15 dieser Referendare war er im April erst im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar (Thüringen). Das sei privat über eine Stiftung finanziert worden, so Schweppenstette. Für die Gruppe von doppelter Bedeutung.

Geschichtslehrer Frank Schweppenstette

Carolin Wäschenbach zum Beispiel war zum ersten Mal überhaupt in einem ehemaligen KZ . Sie sei froh und dankbar, dass erstmal ohne Schülerinnen und Schüler zu erleben. "Man kennt die Fakten, aber selbst dort zu sein, ist etwas anderes" , so die künftige Geschichtslehrerin. Der Besuch ist auch für angehende Lehrkräfte ein emotionaler Moment. Für Cynthia Knakowski war es daher hilfreich zu lernen, wie man so einen Besuch vorbereiten und nachbereiten muss und welche Angebote die Gedenkstätten machen. "Wenn ich eine Gedenkstättenfahrt planen sollte, weiß ich jetzt wie es geht" , sagt Cynthia Knakowski.