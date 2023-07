Putins Zug? Das verraten geheime Dokumente über das Innenleben der Waggons

Von Palina Milling ( WDR ) und Benedikt Strunz ( NDR )

"Putins Zug" soll nicht nur aus Arbeitsräumen bestehen, sondern auch aus Vielem, was das Leben angenehmer macht. Das zeigt ein Datenleck, das NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" (SZ) auswerten konnten. So soll es ein Sport-Abteil geben, das nicht nur Fitnessgeräte und eine Hantelbank bereithält, sondern auch ein Hamam, also ein Dampfbad. Auch ein Kosmetikstudio mit Massageliege soll vorhanden sein. Letzteres soll den Unterlagen zufolge unter anderem über technisches Gerät verfügen, mit dem sich die Haut straffen lassen soll. Gesichtsmasken mit Kaviarextrakt, Meeresalgen oder Kollagen sollen dort offensichtlich vorrätig sein - ein Protokoll hält extra fest, dass diese und weitere Schönheitsutensilien an den Sicherheitsdienst des Präsidenten übergeben worden sein sollen.

Manche Waggons wohl zu Zeiten der Sowjetunion gebaut

Ein Schreiben der Transportverwaltung des russischen Präsidialamtes, in dem ein Austausch der Trainingsgeräte im Fitness-Waggon angefordert wird

Insgesamt sollen 22 Waggons zur Verfügung stehen, von denen manche bereits zu Sowjet-Zeiten gebaut wurden. Darunter befinden sich Passagierwagen, ein Restaurant-Abteil, mehrere Wagen, die Kommunikationstechnik bereitstellen und eben einige Wagen, die für Sport und Wellness vorgesehen sind. Die Waggons werden vom Transportbetrieb des russischen Präsidialamtes verwaltet, Wartungs- und Renovierungstermine sollen laut Unterlagen mit dem FSO Russlands abgestimmt werden - dem Spezialdienst, der für die Sicherheit des Präsidenten zuständig ist.

Umgerechnet 74 Millionen Euro soll "Putins Zug" dem Datenleck zufolge in den vergangenen Jahren für die Beschaffung und den Unterhalt verschlungen haben. Trotzdem soll die technische Ausstattung des Zuges nicht westlichen Standards entsprechen. So geht aus den Unterlagen hervor, dass Putins Sonderzug derzeit lediglich eine Spitzengeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern erreichen soll. Zudem soll Kommunikationstechnik verbaut worden sein, die aus den 1980er-Jahren stammt. Auch werfen die Unterlagen Fragen zum tatsächlichen Sicherheitsstandard verschiedener Wagen auf. Die Dokumente enthalten zwar keine Informationen über den Schutz der Waggons, in denen sich der Präsident selbst aufhalten könnte. Sie zeigen aber, dass die Wagen für Sicherheitspersonal und Begleitpersonen lediglich an den Wänden und Fenstern verstärkt sind. Die Panzerung soll lediglich einem Beschuss mit Kalaschnikow-Sturmgewehren standhalten.