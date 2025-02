PKK-Gründer Öcalan ruft zu Waffenruhe auf: Was sagen Kurden in NRW?

Der inhaftierte PKK-Gründer Abdullah Öcalan hat in einer historischen Erklärung seine Organisation zur Waffenabgabe und Selbstauflösung aufgerufen. Nach fast vier Jahrzehnten bewaffnetem Konflikt mit der Türkei bezeichnet Öcalan die PKK als " überholt " und " nicht mehr zeitgemäß ".

Abdullah Öcalan verbüßt seit 1999 eine lebenslange Freiheitsstrafe auf der Gefängnisinsel Imrali wegen Hochverrats und seiner Führungsrolle in der als Terrororganisation eingestuften PKK, die für einen bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat verantwortlich ist. Er war 1999 sogar zum Tode verurteilt worden, das Urteil wurde aber unter anderem auf europäischen Druck hin nicht vollstreckt.

Seine Botschaft wurde gestern von der prokurdischen Partei DEM in Istanbul verlesen, nachdem deren Vertreter Öcalan im Gefängnis besucht hatten. Der Aufruf Öcalans könnte zu einem neuen Friedensprozess zwischen PKK und türkischer Regierung führen - der erste Schritt dieser Art seit mehr als zehn Jahren. Zuletzt wurde 2013 eine Waffenruhe ausgerufen, der Friedensprozess scheiterte aber im Sommer 2015.

Die wichtigsten Fragen und Antworten - und was das für Kurden in NRW bedeutet.

Die Kurden sind ein Volk ohne eigenen Staat. Laut Bundeszentrale für politische Bildung leben über 30 Millionen Kurdinnen und Kurden in der Türkei, im Iran, im Irak und in Syrien. Damit seien sie " die größte staatenlose Diaspora der Welt ". Die meisten sind Muslime und sprechen verschiedene kurdische Sprachen. Die Bundeszentrale erklärt: In allen vier Ländern wurden die Kurden unterdrückt, weil die Regierungen sie als Gefahr sahen. Es gab viele Kämpfe und Vertreibungen. Bis heute ist die "Kurdenfrage" nicht gelöst. Die PKK hat 1983 den bewaffneten Kampf für einen eigenen kurdischen Staat aufgenommen.

PKK ist die Abkürzung für Arbeiterpartei Kurdistans (kurdisch: Partiya Karkerên Kurdistanê). Sie ist eine militante Gruppierung, die mit Waffengewalt gegen den türkischen Staat kämpft. Die PKK wurde 1978 von Abdullah Öcalan in der Türkei gegründet, hauptsächlich als Reaktion auf die politische, soziale und kulturelle Unterdrückung der Kurden in der Türkei. Zu Beginn war sie eine politische Organisation, die Kurden zu vereintem Widerstand gegen die türkische Regierung aufrief. Später wandelte sie sich in eine militante Bewegung, die zunehmend gewaltsame Mittel einsetzte, um ihre Ziele zu erreichen und dafür auch Terroranschläge auf Zivilisten verübte. Die PKK ist in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet.

Das türkische Militär geht militärisch gegen die PKK vor. Laut der International Crisis Group sind im Kontext des Konflikts bisher etwa 40.000 Menschen getötet worden. Heute hat die PKK ihr Hauptquartier in den Kandil-Bergen im Irak, ist aber auch in der Türkei, in Syrien und in Europa präsent. Mittlerweile plädiert die PKK nicht mehr ausdrücklich für einen unabhängigen kurdischen Staat, sondern für weitgehende Autonomie und Rechte für Kurden innerhalb der bestehenden Staaten.