Gut 75 Kilometer und etwa eine Stunde brauchen Fans aus Münster um zur Arena auf Schalke zu kommen. Das könnte am Freitagabend etwas länger dauern, wenn Schalke 04 in der 2. Fußballbundesliga den SC Preußen Münster empfängt. Denn der ÖPNV in der Ruhrgebietsstadt wird bestreikt. Busse sowie Straßen- und U-Bahnen fahren nicht.

Der dritte Warnstreik innerhalb weniger Wochen im öffentlichen Dienst erschwert die Anreise sowohl für Heim- und Gästefans. Der Verein bietet zusammen mit der Stadt aber diverse Möglichkeiten für eine möglichst einfache Anreise für die insgesamt 60.000 Fußballfans an.

Shuttlebusse für Gästefans

Die Veltins-Arena auf Schalke

Für Fans aus Münster stehen am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen Shuttlebusse bereit. Die fahren die Anhänger dann zum Stadion. Damit die Anreise entzerrt wird, öffnet das Stadion früher als sonst, schon um 15:30 Uhr. Da der Anstoß um 18:30 Uhr in den Feierabendverkehr fällt, bittet Schalke 04 Fans, die mit dem Auto anreisen, Fahrgemeinschaften zu nutzen und die Fahrzeuge möglichst voll zu besetzen.

Der Verein bietet eine eigene Mitfahrbörse an. Da können Fans ihre freien Sitzplätze im Auto anbieten und damit maximal effektiv anreisen. Beim letzten Heimspiel der Schalker während eines Streiks gegen den FC St. Pauli habe auch das super funktioniert, so der Schalke-Sprecher.

Parkplatz-Live-Ticker

Helfen würde natürlich auch eine frühe Anreise, schreibt die Gelsenkirchener Polizei. Weil viele Parkplätze rund ums Stadion voll sein werden, bieten Verein und Stadt eine Art Live-Ticker zu freien Plätzen an. Schalke 04 wird über seine Social-Media-Kanäle, wie WhatsApp, Fans informieren, und zwar alle fünf Minuten. Das habe zuletzt sehr gut funktioniert, so der Vereinssprecher.

Wegen möglicher Rettungseinsätze ist Parken auf Straßen und Bürgersteigen ein absolutes No-Go, schreibt die Polizei, auch sie will über ihren WhatsApp-Kanal informieren. Geduld sollten dennoch alle mitbringen.

