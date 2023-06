Machtkampf in Russland: Worum geht es beim Konflikt zwischen Armee und Wagner-Söldnern?

Wie kam es zum Machtkampf in Russland?

Der Chef der russischen Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, hat sich am Freitag offen gegen die russische Militärführung gewandt und ist mit seinen Söldnern auf russisches Gebiet vorgerückt. In Rostow am Don brachten die Wagner-Söldner seinen Angaben zufolge militärische Einrichtungen unter ihre Kontrolle. Am Samstagnachmittag wurde gemeldet, dass die Söldnertruppe Wagner nach Angaben des örtlichen Gouverneurs auch in der russischen Region Lipezk einmarschiert sei. Die Gegend befindet sich rund 360 Kilometer südlich von Moskau und damit näher an der russischen Hauptstadt als Rostow.

Prigoschin stellte sich am Samstag offen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin: Er und seine Kämpfer würden sich auch auf Befehl Putins hin nicht ergeben. Putin hatte zuvor mit Blick auf das Vorgehen der Wagner-Truppe von Meuterei gesprochen.

"Alle, die den Aufstand vorbereitet haben, werden die unvermeidliche Strafe erleiden." Wladimir Putin, russischer Präsident

Söldnerführer Prigoschin wirft vor allem dem Verteidigungsministerium schlechte Führung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor und hat Verteidigungsminister Sergej Schoigu wiederholt scharf kritisiert.

Der konkrete Auslöser des Aufstands: Prigoschin erklärte, er wolle den russischen Verteidigungsminister bestrafen, der einen Angriff befohlen habe, bei dem zahlreiche Wagner-Söldner getötet worden seien.

Wer ist Jewgeni Prigoschin?

Prigoschin und Putin

Der 62-jährige Prigoschin ist ein reicher russischer Geschäftsmann, dem schon lange eine Nähe zu Präsident Wladimir Putin nachgesagt wurde. "Putins Koch" wird er oft genannt, weil er einst ein Restaurant in St. Petersburg betrieb, in dem Putin zu speisen pflegte. Sein Einfluss und seine Macht reichten aber offensichtlich viel weiter.

Prigoschin besitzt neben einem riesigen Catering-Unternehmen, das staatliche Einrichtungen versorgt, außerdem Medienunternehmen und sogenannte "Trollfabriken" zur Beeinflussung sozialer Medien. " Im Wesentlichen ist er ein privater Geschäftsmann, der stark davon abhängig ist, wie seine Beziehungen zu den Behörden strukturiert sind ", sagte Stanowaja, Gründerin des Analyseunternehmens R.Politik.

Mancher Kommentator hielt Prigoschin bislang gar für den künftigen Verteidigungsminister. Dabei war immer fraglich, ob Putin wirklich seinen langjährigen Minister Schoigu verstoßen würde.

Es blieb immer unklar, wie viel Einfluss Prigoschin tatsächlich in Putins Entourage hatte. Aber er scheute in der Vergangenheit nicht davor zurück, sich mit dem Militär und dem Verteidigungsministerium anzulegen.

Was ist die sogenannte Wagner-Truppe?

Als Gründer der Truppe sind zwei Männer bekannt: Dmitri Utkin und eben der aktuelle Chef Jewgeni Prigoschin. Utkin ist ein ehemaliger Geheimdienstler, 2016 wurde er in Russland als Held des Vaterlandes geehrt. Er soll eine Vorliebe für den deutschen Komponisten Richard Wagner haben und nach ihm auch die Söldner-Armee benannt haben.

Prigoschin räumte erst im September öffentlich ein, mit der Wagner-Gruppe überhaupt etwas zu tun zu haben. Nach seinen Angaben gründete er sie 2014.

Ursprünglich bestand die Wagner-Truppe aus Veteranen der russischen Streitkräfte. Putin hatte wiederholt erklärt, die Wagner-Gruppe vertrete nicht den Staat. Sie verstoße aber nicht gegen russische Gesetze und habe das Recht, überall auf der Welt zu arbeiten und ihre Geschäftsinteressen zu fördern. Das tat die Wagner-Gruppe bereits in Syrien, Mali, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik, wo die Söldner bei der Niederschlagung von Aufständen eingesetzt werden.

Welche Rolle spielte die Wagner-Truppe bisher im Ukraine-Krieg?

Die russische Regierung hatte Prigoschin zu Beginn des Ukraine-Krieges erlaubt, Strafgefangene zu rekrutieren und sie in Panzern, Flugzeugen und Raketenabwehrsystemen einzusetzen - Straffreiheit gegen Kriegsdienst. Nach US-Schätzungen folgten der Werbung rund 40.000 Männer, die teils als Schwerverbrecher verurteilt waren. Anfang Januar wurden die ersten nach ihrem sechsmonatigen Einsatz auf freien Fuß gesetzt. " Trinkt nicht zu viel, nehmt keine Drogen und vergewaltigt keine Frauen ", gab Prigoschin ihnen mit auf den Weg.

Dass die Wagner-Truppe rücksichtslos gegenüber den eigenen Leuten ist, könnte ein 2022 veröffentlichtes Video zeigen. Darin ist mutmaßlich zu sehen, wie ein abtrünniger Söldner mit einem Vorschlaghammer getötet wird.

Ist das nun ein Putschversuch gegen Wladimir Putin?

Bisher hatte sich Prigoschin nie direkt gegen Putin gewandt und war auch nicht als Reformer bekannt. Nun jedoch bezeichnet er seine Söldnern als russische Patrioten. Das Land solle nicht länger mit Korruption, Lügen und Bürokratie leben müssen.

Carlo Masala

Den Aufstand als Putsch zu bezeichnen, geht jedoch für Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München zu weit.

"Der klassische Putsch müsste eigentlich von Anfang an die zentralen Machtpositionen der Armee und des Staates besetzen und das ist ja nicht passiert." Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München

Dennoch sei es natürlich, ein innerer russischer Machtkampf, der sich jetzt da vollziehe, zwischen verschiedenen Teilen des Establishments der Russischen Föderation, so Masala am Samstag im WDR 5 Europamagazin.

Welche Unterstützung hat Prigoschin in Russland?

Viele russische Politiker versicherten Putin öffentlich ihre Loyalität, so zum Beispiel die Vorsitzende der russischen Staatsduma und die Sprecherin des russsichen Außenministeriums. Ein am Samstag im Netzwerk Telegram aufgetauchtes Video soll Prigoschin jedoch bei einem Treffen mit dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow und dem stellvertretenden Generalstabschef Wladimir Alexejew zeigen. Auch der frühere Oligarch und Kremlkritiker Michail Chodorkowski hat sich am Samstag hinter den bewaffneten Aufstand gestellt. Chodorkowski schrieb bei Facebook, der Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sei der schwerste Schlag für das Ansehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Wie schätzen Oppositionelle und andere Beobachter die Lage ein?

Oppositionelle Medien sehen eine Art " Revolutionsstimmung " im Land und sprechen sogar schon vom Anfang vom Ende Putins. Prigoschin sei nun ein "Dead Man Walking ", der nichts mehr zu verlieren habe und unberechenbar sei. In der Bevölkerung habe Prigoschin einen Vorteil gegenüber Machthaber Putin, so ein russischer Exil-Journalist: Der Söldnerchef zeige sich in Videos direkt an der Front, während sich Putin in seinem Bunker verschanze. Dadurch genieße er in einigen Bevölkerungsteilen einen Vertrauensvorteil gegenüber dem russischen Präsidenten.

Im WDR 5 Europamagazin am Samstag wies Experte Carlo Masala auf die Rede hin, die Putin am Samstag im Fernsehen gehalten hat und bei der Prigoschin selbst nicht namentlich erwähnt wurde. " Das lässt darauf schließen, dass Putin vermutet, glaubt oder weiß, dass dieser Widerstand größer ist, als nur die Wagner-Gruppe. " Wenn man sich anschaue, was in den letzten Stunden passiert sei, dann lässt das auf eine relativ lange Vorbereitung und Planung schließen.

Wie sind die Chancen des Aufstands, wirklich erfolgreich zu sein?

Wegen der bisherigen Rhetorik und der Handlungen des Hauptakteurs, Jewgeni Prigoschin, ist schwer abzusehen, wie der Aufstand ausgehen wird und welche Konsequenzen er für den Krieg in der Ukraine hat. Putin hat angekündigt, dass er die verräterischen Kräfte vor Gericht stellen wird - ohne dabei Prigoschin zu erwähnen. Für Militärexperte Masala heißt das, Putin müsse nun militärisch oder mit Sicherheitskräften gegen die Aufständischen vorgehen.

"Letzten Endes heißt das, russische Kräfte werden gebunden in Russland und stehen nicht zur Verfügung, um in die Ukraine geschickt zu werden, und das zweite ist, wenn es richtig ist, dass wir jetzt hier mit einem innerrussischen Machtkampf, in welcher Größenordnung auch immer, zu tun haben - das schwächt natürlich Russland als Akteur in der Ukraine und das alles spielt den Ukrainern natürlich jetzt mal positiv in die Hände." Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München

Aus Sicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD ) lassen sich mögliche Konsequenzen des bewaffneten Wagner-Aufstands für den Ukraine-Krieg derzeit kaum absehen.

"Es ist ein innenpolitischer Konflikt in Russland. Ob der sich zu einem Machtkampf entwickelt, das können wir noch nicht sagen." Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)

