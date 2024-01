Gemeinsam gegen die AfD - Ex-SPD-Chef Gabriel fordert parteiübergreifenden Widerstand

WDR: Was müsste die Politik anders machen?

Gabriel: Ich erinnere mich noch daran, wie in den Medien der so genannte Deal mit Erdoğan (der türkische Präsident, Anm. d. Red.) in Grund und Boden diskutiert wurde. Da hatten wir ja Geld dafür bezahlt, dass Erdoğan seine Grenze dicht macht und die Flüchtlinge nicht alle auf die griechischen Inseln reisen. Wenn wir die Türkei bitten, nicht so viele Flüchtlinge durchzulassen, müssen wir ihr auch helfen, mit ihnen umzugehen.

Abschiebung afghanischer Flüchtlinge

Das müssten wir auch mit allen Staaten Nordafrikas machen: Denen Geld dafür geben, dass die ihre Bürger zurücknehmen. Das tun sie nämlich sonst nicht. Warum nicht? Weil Flüchtlinge ein Teil des Geldes, dass sie hier bekommen, zurücküberweisen an ihre Heimatländer. Es gibt Länder im mittleren Afrika, da ist das der größte Teil des nationalen Einkommens. Wenn wir nicht grundsätzlich an das Thema rangehen, dann weiß ich nicht, wie uns das gelingen soll.

Das Ergebnis wird sein, dass in Europa alle europäischen Staaten nach und nach wieder Grenzkontrollen einführen werden. Das heißt, wir zerstören die innere Liberalität Europas, in dem wir die äußere Liberalität übertreiben. Und das ist eins der großen Themen, vor dem alle demokratischen Parteien Angst haben, weil sie sofort die Sorge haben, sie werden in die rechte Ecke gestellt.

WDR: Sie klingen nicht gerade positiv, sondern eher traurig.

Gabriel: Es ist fast schon Verzweiflung. Weil ich natürlich sehe, was auf das Land zu rollt. Dazu kommt ja, dass wir wirtschaftliche Probleme haben. Die Arbeitslosigkeit steigt zum ersten Mal wieder. Was passiert eigentlich, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen in diesem Land wieder schwieriger werden? Die alten Themen kommen doch zurück, von denen wir alle dachten, sie sind überwunden: Die Frage, ob wir eigentlich zu viele Schulden haben und wie wir die bezahlen. Ob wir unsere sozialen Sicherungssysteme noch bezahlen können? Die Verschuldung der Städte und Gemeinden - die ganzen alten Themen sind wieder da, und keiner widmet sich ihnen.

Wir machen neue Programme, von denen wir jetzt schon wissen, dass wir sie nicht bezahlen können. Die Kindergrundsicherung hört sich unheimlich nett an, aber es gibt natürlich keine armen Kinder ohne arme Eltern. Die muss man in Arbeit bringen. Dafür ist es zum Beispiel nötig, mehr Ganztagsschulen und Kindertagesstätten aufzumachen. Da ist das Geld sinnvoller aufgehoben als in der nächsten Transferleistung.

Das Interview führte Nils Rode.