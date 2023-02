Foto-Tipps: So lichten Sie die Polarlichter mit Kamera oder Handy ab

Die Chancen stehen gut: Auch in der Nacht auf Dienstag könnten Polarlichter für faszinierende bunt-leuchtende Lichter am Himmel sorgen. " Je dunkler die Gegend ist, desto eher ist das Leuchten zu sehen ", sagt Christian Loebich vom Institut für Medien- und Phototechnik (IMP) der TH Köln. In durch viel künstlichem Licht hell erleuchteten Städten ist das eher unwahrscheinlich.

Besser hingegen sieht es etwa in der Eifel aus. Wer dort hinfährt und bei dem nächtlichen Ausflug Fotos von dem möglicherweise zu sehenden Himmelsspektakel machen will, braucht nicht mehr als ein Smartphone. " Hochwertige Handys machen das oft mehr oder weniger automatisch, da braucht man oft gar nicht viel einzustellen ", sagt Loebich. An anderen Modellen lassen sich die Kameraeinstellungen mittlerweile auch manuell wählen.

Immer ein paar geladene Ersatzakkus mitführen

Anstelle eines Handys können Sie natürlich auch eine Kamera nutzen. Sie sollte manuell einstellbar sein. " Beim Fotografieren bitte ein Stativ nutzen und auf eine lange Belichtungszeit setze n“, rät Loebich. Das Stativ sollten Sie auf einem festen Untergrund stellen, um verwackelte Bilder auszuschließen - denn Polarlichter wandern am Himmel umher. Mit einem Stativ ist es möglich, mit längerer Belichtung zu arbeiten und auf diese Weise klarere Fotos zu machen. Allerdings: Wenn die Polarlichter zu schnell wandern, kann eine lange Beleichtungszeit auch kontraproduktiv sein. Daher: " Ausprobieren ", so Loebich.

Ebenfalls wichtig: ein paar geladene Ersatzakkus oder fürs Smartphone eine Powerbank dabei haben. Denn ein Akku verliert in einer kalten Februarnacht schneller an Ladung. Ersatzakkus und Powerbank gehören in die warme Jackentasche nahe am Körper.