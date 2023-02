Pistorius: Ukraine erhält mehr als 100 Leopard-1-Panzer

Eine Gruppe europäischer Länder will nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5 in die Ukraine schicken. Das sagte der SPD-Politiker bei einem unangekündigten Besuch in Kiew.