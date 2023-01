Deutschland und die USA liefern Panzer in die Ukraine, weitere europäische Länder sollen folgen. Eine langwierige Diskussion endet mit einer Entscheidung. Aber hat die Diskussion auch in Europa stattgefunden oder ist das Debattieren eher eine deutsche Eigenheit?

Ist Deutschland isoliert?

Lange wurde gezögert und diskutiert: Soll Deutschland Leopard-Panzer zu Verteidigung in die Ukraine schicken? Man hatte die Vermutung, es würde kollektiv aufgeatmet werden in Europa. Wenn es aber gar keine kollektive Aufregung gibt, muss man auch nicht aufatmen, sagt ARD-Korrespondentin Helga Schmidt in Brüssel. Denn die Debatte hat in erster Linie Deutschland interessiert, während andere Länder eher auf die nationalen Interessen schauen. Und plötzlich stellt sich auch die Frage: Muss Europa selbst aufrüsten, um sich im Notfall verteidigen zu können?