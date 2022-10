Pilotenstreik: Was tun, wenn der Flug ausfällt?

Prinzipiell haben Fluggäste zwei Möglichkeiten, wenn ihr Flug wegen des Pilotenstreiks gestrichen wurde. Entweder sie nehmen einen späteren Flug - oder sie verlangen ihr Geld zurück.

Geld zurück bei Flugausfall

Wer wegen des ausgefallenen Flugs lieber ganz zu Hause bleibt, kann sich den Flugpreis erstatten lassen. Dann ist die Airline verpflichtet, innerhalb von einer Woche zu bezahlen. Entweder in Form eines Reisegutscheins oder per Überweisung, das kann man selbst aussuchen. Zusätzlich gibt es eine sogenannte Ausgleichsleistung: Je nach Entfernung zwischen Start- und Zielflughafen bekommt man zwischen 250 und 600 Euro Schadensersatz.

Umbuchen auf späteren Flug

Wer trotzdem fliegen will, hat einen Anspruch darauf, denn die Airline ist verpflichtet, ihre Kunden ans Ziel zu bringen. Dafür muss sie zum Beispiel einen Ersatzflug anbieten. Da der aber wahrscheinlich später geht als der ursprünglich gebuchte, können teilweise lange Wartezeiten entstehen.

Wer mindestens zwei Stunden auf einen Kurzstreckenflug warten muss, hat in der Zeit Anspruch auf Verpflegung. Bei Mittelstreckenflügen sind es drei, bei Langstreckenflügen vier Stunden. Dafür verteilen die Airlines in der Regel Essens- und Getränkegutscheine. Falls nicht, kann man sich selbst etwas kaufen und die Rechnung danach bei der Fluglinie einreichen. Dabei muss das Essen in einem angemessenen Verhältnis zur Wartezeit stehen.

Falls der Ersatzflug erst am nächsten Tag geht, hat man zudem Anspruch auf ein Hotelzimmer, natürlich inklusive Fahrt dorthin und wieder zurück. Zudem haben Fluggäste einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn sie mehr als drei Stunden verspätet am Ziel ankommen. Dann gibt es zwischen 250 und 600 Euro, je nach Entfernung.

Anspruch bei Pauschalreisen

Wer den Flug nicht selbst gebucht hat, sondern als Teil einer Pauschalreise, hat es etwas leichter: Dann ist nämlich der Reiseveranstalter in der Pflicht, sich um Ersatzflüge, Verpflegung und Übernachtung zu kümmern. Und auch hier gibt es bei Verspätungen eine Entschädigung. Ab fünf Stunden gibt es anteilig Geld zurück.

Hilfe bei der Erstattung