Eurowings: Piloten streiken ab Montag

Wie bereits vergangenen Woche gilt der neue Streik ab Montag nur für die deutsche Teilgesellschaft der Eurowings, nicht für die in Österreich lizensierte Eurowings Europe und auch nicht für die Eurowings Discover. Erneut dürften die dezentralen Flughäfen in Deutschland außerhalb der Drehkreuze München und Frankfurt am stärksten getroffen werden. Durchschnittlich führt die Lufthansa-Tochter täglich rund 500 Flüge zu Reisezielen in Deutschland und Europa durch.