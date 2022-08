Pflegeheime fürchten Bankrott durch Energiekosten

Strom und Gas sparen werde natürlich auch in den Pflegeheimen ein Thema werden, sagt Woltering. In der Wäscherei, bei der Beleuchtung, beim Heizen. Aber die Möglichkeiten seien begrenzt: "Es geht um vulnerable Personen, alte Menschen, die sich schneller erkälten, die gesundheitlich angeschlagen sind." Das sei nicht vergleichbar mit Privathaushalten.

"Dramatisch gestiegene Kosten"

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), der mehr als 12.000 private Pflegeheime in Deutschland vertritt, forderte bereits eine Direkterstattung der zusätzlichen Energiekosten. " Allein die Gaspreise haben sich im Schnitt verdreifacht, in manchen Fällen verzehnfacht" , sagte BPA-Präsident Bernd Meurer. Die Einrichtungen seien mit Preisanhebungen der Gasversorger in Höhe von mehreren zehntausend Euro monatlich konfrontiert.