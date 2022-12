Lauterbach zur Krankenhausreform: "Die Medizin steht wieder im Vordergrund"

Im Vorfeld hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Reform als " Revolution " angekündigt. Die "Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung", die im Mai berufen wurde, macht drei konkrete Vorschläge, wie diese Reform in ihren Augen aussehen sollte:

1. Vorhaltekosten sollen übernommen werden

Einer der wichtigsten Punkte ist die Finanzierung. Bisher lief diese über Fallpauschalen: Krankenhäuser bekommen eine bestimmte Menge Geld für eine bestimmte Erkrankung, die sie behandeln. Über diese Fallpauschalen mussten Krankenhäuser auch ihre Fixkosten decken, zum Beispiel das Bereitstellen (Vorhalten) von Personal oder notwendiger Medizintechnik. In Zukunft sollen auch solche Vorhalteleistungen in Krankenhäusern extra vergütet werden. Das nehme den ökonomischen Druck von den Häusern und dem Personal, so die Kommission.

"Vorhaltung kann man sich vorstellen so ähnlich wie bei der Feuerwehr - dass alleine eine Daseinsvorsorge da ist." Christian Karagiannidis, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin

Die Krankenhäuser sollen einen festen Betrag für Vorhaltekosten bekommen, unabhängig von der Anzahl der Patientinnen und Patienten, die sie aktuell behandeln. Diese Kosten sollen in Zukunft 40 Prozent der Finanzierung ausmachen. In manchen Fällen sogar 60 Prozent wenn es zum beispiel um die Notfallversorgung, Intensivmedizin, Neonatologie (Neugeborenenmedizin) oder Geburtshilfe geht. Der Rest der Kosten wird von der Fallpauschale abgedeckt. Diese könne nicht ganz wegfallen. Ganz ohne ökonomischen Anreiz gehe es nicht, sonst würden die Kosten im Gesundheitssystem explodieren, so Christian Karagiannidis, Mitglied der Regierungskommission.