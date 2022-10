Pflegekräfte an Unikliniken warten auf versprochenen Tarfifvertrag

War Laumann zu voreilig?

David Matusiewicz, Gesundheitsökonom

Ein Vorstoß, bei dem der Gesundheitsminister nicht unbedingt an alle rechtlichen Konsequenzen gedacht hat, glaubt Gesundheitsökonom David Matusiewicz. Denn es ergeben sich viele neue Fragen: "Wenn Laumann einspringt, ist das für die Uniklinika erstmal gut, aber die anderen Krankenhäuser werden sicherlich früher oder später auch die Hand heben." Durch den Entlastungstarifvertrag entsteht an den Unikliniken ein deutlich größerer Bedarf an Pflegekräften, die dort dann auch bessere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel mehr freie Tage, bekommen.

Zweiklassengesellschaft in der Pflege?

Wie dringend bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege nötig sind, weiß Pflegedirektorin Andrea Schmidt-Rumposch von der Uniklinik Essen. Sie sieht jeden Tag, dass rund 10 Prozent der Intensivbetten leer bleiben müssen: Es fehlt an Personal, das die Patienten versorgt. Durch den Entlastungstarifvertrag hofft Sie, dass sich das ändert, "weil es tatsächlich für Pflege mehr Entlastung bringt und die besten Arbeitsbedingungen auch herstellt".

Andrea Schmidt-Rumposch, Uniklinik Essen

Erst einmal bedeutet es in Essen aber auch, dass 300 neue Vollzeitpflegekräfte gesucht werden, ein einmaliger Vorgang. Die Uniklinik hat eine Kampagne gestartet, um Pflegekräfte zu gewinnen: "Wir haben sehr, sehr viele Anfragen aus der Umgebung, aus der Krankenpflege, aber auch aus dem Servicebereich, aus der Altenpflege. Wir gucken jetzt, an welcher Stelle können wir die Person wie einsetzen." , so Schmidt-Rumposch.

Bei den anderen Kliniken im Land sorgt das schon jetzt für Unzufriedenheit. Wandern Pflegekräfte aus den Häusern bald etwa in großer Zahl in die Unikliniken ab? Die Krankenhausgesellschaft NRW teilt dem WDR auf Anfrage mit: "Wenn am Ende das Land die Zusatzkosten des Entlastungstarifvertrages für die Universitätsklinken bezahlen würde, wäre das natürlich eine Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der übrigen Krankenhäuser."

Ob Krankenhäuser in NRW gegen den Entlastungstarifvertrag und dessen Finanzierung klagen werden, ist offen. Aktuell gibt es nur das Eckpunktepapier, dass die Rahmenbedingungen setzt, an der Ausgestaltung des finalen Vertrags wird aktuell noch gearbeitet.

Ein erster Schritt

Alle Beteiligten sind sich einig, dass es grundlegende Veränderungen braucht in der Pflege - und zwar weit über die sechs Unikliniken in NRW hinaus.

Lisa Schlagheck, Uniklinik Münster

Lisa Schlagheck von der Uniklinik Münster freut sich zwar auf die absehbar besseren Arbeitsbedingungen, will aber nicht, dass Pflegekräfte verschiedener Kliniken gegeneinander ausgespielt werden: "Ich als Pflegekraft bin nicht dafür verantwortlich, zu ertragen, was die Politik in den letzten 20 Jahren versaut hat. Die haben politische Entscheidungen getroffen, die führen dazu, dass wir unter kritischen und katastrophalen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen."

Der Entlastungstarifvertrag ist für sie daher nur der erste Schritt. Sie will sich weiter einsetzen, für grundlegende Reformen in der Pflege und Entlastungen, die auf allen Stationen in allen Krankenhäusern ankommen.

Über das Thema berichtet der WDR am 23.10.22 in der Sendung Westpol, 19.30 Uhr im WDR Fernsehen.