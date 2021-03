Pflege: 4.000 Euro Einstiegsgehalt gefordert - steigen sonst zu viele aus?

Pflegekräfte sollten ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro bekommen - das fordert schon seit Langem der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe ( DBfK ). Zu Beginn der Corona-Pandemie habe noch die Meinung vorgeherrscht, dass Pflegekräfte unterbezahlt seien. Mittlerweile scheine die Pandemie beherrschbar und für Pflegende habe sich nichts geändert.

4.000 Euro brutto für Pflegekräfte - Forderung nicht neu

Das kritisierte schon im September der DBfK Nordwest, als dessen Vorsitzender, Martin Dichter, zu einer Demo vor dem Düsseldorfer Landtag aufrief. Seine Forderung: " 4.000 Euro brutto für Pflegefachpersonen nach dem Examen, und entsprechend mehr mit steigender Berufserfahrung und Spezialisierung ".

Ein halbes Jahr später sorgt die 4.000-Euro-Forderung immer noch für Wirbel. Franz Wagner formulierte sie gegenüber der "Passauer Neuen Presse" für ihre Samstagsausgabe. Er ist Chef des Deutschen Pflegerates, einer Arbeitsgemeinschaft vieler Pflegeverbände. Mehr Personal sei nötig, um die Pflegenden in Heimen und Krankenhäusern zu entlasten, so Wagner.

Marx: " Flucht aus dem Pflegeberuf unbedingt stoppen "

Auf die Personalnot wies am Sonntag auch Gernot Marx von der Uniklinik Aachen hin, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. " Die Krise der deutschen Pflege hat sich durch die Corona-Pandemie jetzt noch einmal erheblich verschärft und wird sich weiter verschärfen ", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

" Wir müssen die Flucht aus dem Pflegeberuf unbedingt stoppen ", so Marx. In der beginnenden dritten Welle der Pandemie hielten die Pflegenden derzeit aus Pflichtgefühl noch durch, die Frage sei aber, was danach komme, warnte Marx. Nach einer neuen Umfrage überlegten rund 32 Prozent der Pflegenden derzeit, aus dem Beruf auszusteigen.

Pflegebeauftragter Westerfellhaus: " Katastrophale Folgen "

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, ist ebenfalls alarmiert. Aufgrund der momentanen Arbeitsbedingungen spielten zahlreiche Pflegende mit dem Gedanken, aus ihrem Beruf auszusteigen, sagte Westerfellhaus den Funke-Zeitungen. " Das hätte katastrophale Folgen für unsere Gesundheitsversorgung ", warnte er.

Es sei dringend erforderlich, die Schere zu schließen, sagte Dichter vom DBfK Nordwest. In der Tat sind die Unterschiede in den Pflegegehältern groß. Laut DBfK lag das monatliche Bruttoeinkommen für Pflegefachpersonen in der Langzeitpflege im Jahr 2018 in den meisten Fällen (Median) bei rund 2.900 Euro - für Pflegefachpersonen im Krankenhaus dagegen bei rund 3.400 Euro.