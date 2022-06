Rückreise an Pfingstmontag: Volle Züge und Autobahnen erwartet

Auch auf der A4 (Großraum Aachen/Kölner Ring), der A40 (Dortmund - Essen - Duisburg - Venlo) und der A46 (Düsseldorf - Wuppertal) wird es laut der ADAC-Übersicht wohl voller als sonst.

Bereits am Freitagnachmittag hatte sich der Verkehr auf den Autobahnen in NRW auf rund 300 Kilometer gestaut. Am Samstag und Sonntag war es hingegen deutlich leerer auf den Straßen.