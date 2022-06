Am Freitag am vollsten: Der Pfingst-Verkehr mit Tankrabatt und 9-Euro-Ticket

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes - und gilt als "Geburtstag der Kirche". Für die Menschen in NRW, die nicht gläubig sind, ist Pfingsten aber vor allem eins: ein langes Wochenende. Und auch wenn das Wetter wechselhaft wird, lädt so ein freier Montag doch zum Kurztrip ein - oder zu einem Familienausflug. Wie voll wird es also auf den Straßen, in der Bahn und am Flughafen?

Bestimmte Autobahnen besonders betroffen

" Wir gehen davon aus, dass es viele Staus auf den Straßen von Nordrhein-Westfalen geben wird ", sagt Johannes Giewald vom ADAC. Wahrscheinlich werde es am Freitag am vollsten, wenn Berufs- und Reiseverkehr aufeinander treffen. "Wer kann, sollte erst am späten Abend losfahren."

Gerade in den Großräumen Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt und München könne es voll werden. Besondere Staugefahr drohe auf der

A1 von Köln bis Lübeck

A2 von Dortmund nach Berlin

A3 von Oberhausen nach Passau

A61 von Mönchengladbach bis Ludwigshafen

Giewald rechnet aber nicht damit, dass der Tankrabatt mehr Autofahrer auf die Straßen locken wird. Schließlich gäbe es nun auch das 9-Euro-Ticket - und gerade die Menschen aus dem städtischen Raum würden sich überlegen, ob sich dieses nicht eher für den Wochenend-Ausflug lohnt.