PFAS: Grundwasser im Kreis Heinsberg stark verunreinigt

PFAS ist ein Oberbegriff für eine Gruppe synthetischer organischer Stoffe, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein, sagt der Kreis Heinsberg. Genau steht der Begriff für Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. PFAS sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden deshalb in vielen Produkten verwendet, von Outdoorkleidung bis Pizzakartons. Viele Orte in NRW sind mittlerweile damit verseucht.