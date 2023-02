NRW: Gift PFAS in offenbar mehr Orten als bisher bekannt 

Ein Gebäude von Lanxess

Im Bundesgebiet gibt es laut der Recherche sechs Fabriken, die PFAS produzieren oder dies bis vor kurzem taten – eine davon steht in Leverkusen. Lanxess nutzt dort PFAS-Stoffe in Produktionsprozessen und stellt diese auch her. Laut Unternehmen fällt dabei PFAS-haltiges Abwasser an. Dieses werde vorgereinigt und dann zum Klärwerk geleitet. Feste Rückstände – eine einstellige Tonnenzahl pro Jahr – würden laut gesetzlichen Vorgaben in einer Sondermüllverbrennungsanlage entsorgt. Mitarbeiter würden regelmäßig auch auf perfluorierte Verbindungen getestet. Krankheitsfälle in diesem Zusammenhang seien nicht bekannt, erklärte der Sprecher.

PFAS im Industriemüll

Im Vergleich zu den meisten Bundesländern befasst man sich in Nordrhein-Westfalen schon recht lang mit PFAS und den Auswirkungen. NRW ist offenbar das einzige Bundesland, das zumindest sogenannte Orientierungswerte für PFAS festgelegt hat. Nachfragen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung in den anderen Bundesländern dazu blieben zum Teil unbeantwortet. Auslöser für die Beschäftigung in NRW mit PFAS war 2006 eine sehr hohe PFAS-Konzentration im Ruhr- und Möhne-Einzugsgebiet.

Grund dafür war, dass über mehrere Jahre PFAS-haltiger Industriemüll statt Dünger auf Feldern verteilt worden war. Nach Angaben des NRW-Landesamtes für Natur ist die Zahl der offiziell gemeldeten Fälle mit PFAS-Belastungen im Boden und im Grundwasser seit Start der Statistik im Jahr 2011 stetig angestiegen.