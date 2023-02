PFAS-Chemikalien: So erkennen Sie die giftigen Stoffe in Alltagsprodukten

Vieles ist noch ungewiss bei den sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS . Doch was man weiß, ist beunruhigend: Sie werden in der Industrie sehr häufig verwendet, finden sich in vielen Alltagsgegenständen und sind für den Menschen höchst gesundheitsschädlich. PFAS steht für "per- und polyfluorierte Alkylverbindungen" und umfasst rund 10.000 künstliche Stoffe.

Worin stecken PFAS?

Kritisch: Regenabweisende Kleidung

PFAS finden sich in vielen Alltagsgegenständen: Pizzakartons werden damit beschichtet, damit die Pizza nicht festklebt, genauso wie Backpapier. Ewige Chemikalien finden sich in regenabweisender Kleidung, in beschichteten Pfannen, Skiwachs, Zahnseide, Sportkleidung, in Kosmetikartikeln wie Haarshampoo. Sie werden aber auch in der Industrie und für Feuerlöschschaum benutzt.