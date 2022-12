Beten für Benedikt: Katholiken in NRW in Sorge um ehemaligen Papst

Als sich am Nachmittag die Nachricht herumsprach, zündeten die Menschen im Kölner Dom spontan Kerzen für ihn an und hielten inne. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bat darum, "sein Gebetsanliegen" für den 95-Jährigen "in persönlichen Gebeten und in allen Gottesdiensten aufzugreifen" , teilte das Kölner Erzbistum mit.

Gebet und Kerze im Dom Paderborn

Auch im Paderborner Dom wurde eine große Kerze angezündet. Der Übergangsleiter des Erzbistums, Diözesan-Administrator Michael Bredeck, rief zum Gebet für Benedikt auf. Viele Menschen seien mit dem zurückgetretenen Papst verbunden. Sie würden ihn aus seiner Zeit als Professor und Bischof in Deutschland kennen oder weil sie ihm bei einem Weltjugendtag begegnet sind, sagte Bredeck. Sein starkes Glaubenszeugnis als Papst habe viele berührt.

Franziskus: "Er ist sehr krank"

Drei kleine Wörter aus dem Mund von Papst Franziskus hatten am Morgen bei Katholiken in der Welt Sorgen um Benedikt XVI. geweckt. "È molto ammalato " - er sei "sehr krank", sagte Franziskus am Mittwoch über seinen Vorgänger.

Der Papst rief alle Gläubigen zu einem "besonderen Gebet" für Benedikt auf. " Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche - bis zum Ende ", sagte Franziskus bei der Generalaudienz im Vatikan.

Franziskus besucht Benedikt

Danach besuchte der Argentinier den früheren Pontifex im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten, wo Benedikt seit seinem Rücktritt im Jahr 2013 relativ abgeschieden lebt. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, anschließend mit.