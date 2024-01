Enttäuschung bei Barbie: Wer über Oscar-Nominierungen entscheidet

In einigen Wochen ist es wieder so weit: Am 10. März werden in Los Angeles die diesjährigen Oscars verliehen. Der Oscar gilt als größte und wichtigste Auszeichnung, die Schauspieler und Filmschaffende überhaupt bekommen können. Seit Dienstag stehen die Nominierungen für die 96. Academy Awards fest. Chancen auf den Oscar als beste Hauptdarstellerin hat in diesem Jahr auch eine deutsche Schauspielerin: Die 45-jährige Sandra Hüller ist für ihre Rolle im Justizdrama "Anatomie eines Falls" nominiert.

Der Film selbst ist auch für die Kategorie bester Film nominiert - ebenso wie das Auschwitz-Drama "The Zone of Interest". Enttäuschung gab es bei Beteiligten des "Barbie"-Films: Der Kassenhit erhielt zwar insgesamt acht Nominierungen. Aber während Schauspieler Ryan Gosling für seine Rolle als Ken in der Kategorie bester Nebendarsteller nominiert ist, ging seine Kollegin Margot Robbie, die die Barbie spielte, leer aus. Auch "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig wurde nicht nominiert.