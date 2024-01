Deutsche Schauspielerin Sandra Hüller für Oscar nominiert

Hüller seit 2023 auf Erfolgskurs

Die 1978 in Thüringen geborene Hüller machte ihre Ausbildung an der renommierten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Ihren Durchbruch hatte sie in "Toni Erdmann" - ein Film, der ebenfalls für einen Oscar nominiert war. Seit dem vergangenen Jahr ist Hüller weiter auf internationalem Erfolgskurs: Beim Filmfestival im südfranzösischen Cannes zählten beide für den Oscar nominierten Filme zu den Siegern. "Anatomie eines Falls" räumte den Hauptpreis ab, die Goldene Palme. "The Zone of Interest" wurde mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Es folgten der Europäische Filmpreis und der Preis der US-Filmkritiker. Bei den britischen Bafta-Filmpreisen ist Hüller ebenfalls als beste Schauspielerin nominiert, auch bei Golden Globes zählte die 45-Jährige zu den Nominierten.