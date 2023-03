Oscar-Nacht in L.A.: Spannung auch in Düsseldorf und Wuppertal

Weitere Nominierungen für den besten Film sind: "Elvis", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Avatar: The Way of Water", "Triangle of Sadness" und "Die Aussprache".

Gute Chanen auf den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" haben Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin") und Brandan Fraser ("The Whale"). Bei den Schauspielerinnen werden Cate Blanchet ("Tár"), Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") und Michelle Williams ("The Fabelmans") häufig genannt.

Welche Chancen hat der deutsche Film "Im Westen nichts Neues"?

Schauspieler Felix Kammerer in "Im Westen nichts Neues".

Gelingt Netflix mit dem Antikriegsfilm die Sensation und der Streamingdienst holt erstmals den Academy Award der Kategorie "Bester Film"? Die deutsche Produktion von Regisseur Edward Berger hat mit den neun Nominierungen schon jetzt Filmgeschichte geschrieben - so viele schaffte noch kein Werk aus Deutschland.

Bei den British Academy Film Awards 2023 gab es bereits sieben Auszeichnungen - unter anderem "Bester Film" und "Beste Regie". Die Chancen auf mindestens einen Oscar stehen also gut. Vor allem in der englischsprachigen Welt hat sich der Film mehr und mehr Fans gesichert.

Der Film zeigt sehr brutal das Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten an der deutsch-französischen Front. Die Hauptrolle spielt der Österreicher Felix Kammerer. Der sagte kurz vor der Verleihung bei einer Feier der Filmindustrie in Los Angeles, er könne es gar nicht fassen in Hollywood zu sein und Filmstars zu treffen. " Komplett surreal - ist ein seltsamer Moment, wenn man merkt, diese Menschen existieren wirklich. " Zum Cast gehören etwa auch Daniel Brühl und Moritz Klaus.

Was hat NRW mit der Gala in Hollywood zu tun?

Moritz Klaus spielt bei "Im Westen nichts Neues" einen Soldaten.

Früher hätte man vielleicht gesagt: Leonardo DiCaprios Oma lebte in Oer-Erkenschwick. In diesem Jahr aber sind Menschen aus NRW konkret beteiligt oder gar für einen Oscar nominiert. Der Darsteller Moritz Klaus spielt in "Im Westen nichts Neues" einen jungen Soldaten, der sich freiwillig zum Krieg meldet. Klaus wurde in Bergisch Gladbach geboren und spielt derzeit am Düsseldorfer Schauspielhaus.