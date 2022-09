Die Ukraine rückt vor - ist das ein Wendepunkt im Krieg?

Heftig umkämpft war im Nordosten der Ukraine das Gebiet Charkiw. Jetzt haben russische Truppen den Großteil dieses Gebiets nach ukrainischen Gegenschlägen geräumt. Den vom Verteidigungsministerium in Moskau gezeigten Karten zufolge räumten am Samstag die russischen Einheiten den Norden des Gebiets an der Grenze zu Russland komplett. Kiew wertete dies als militärischen Erfolg, Moskau kommentierte den Rückzug nicht.

Militär-Experten wie etwa Carlo Masala zeigten sich überrascht: " Die Masse an Territorium, die die Ukraine in den letzten drei Tagen eingenommen hat - das war so nicht zu erwarten ", sagte der Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München am Sonntag im WDR . " Gestern war schon ein historischer Tag ."

Masala: "Ukraine muss Russland in Bewegung halten"

Im Osten des Landes hat die ukrainische Armee unter anderem die Kontrolle über die Stadt Kupjansk zurückerlangt. Sie ist strategisch wichtig, weil sie gut an Russland angebunden ist - unter anderem der Nachschub für russische Truppen ist jetzt deutlich erschwert. Von Seiten Moskaus war vor dem Rückzug aus dem Gebiet Charkiw von einer "Umgruppierung" zur Verstärkung der Einheiten im Donezker Gebiet die Rede gewesen.